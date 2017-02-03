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AB'nin Gürcistan'a vizeleri kaldırması

Avrupa Parlamentosunun, Gürcistan vatandaşlarının Schengen bölgesine yapacakları seyahatlerde vizeden muaf tutulmasını öngören düzenlemeyi onaylaması büyük sevinçle karşılandı

AB'nin Gürcistan'a vizeleri kaldırması

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yapılan oylamada, Gürcistan vatandaşlarının Schengen bölgesine yapacakları seyahatlerde vizelerin kaldırılması kararı alınmasının ardından başkent Tiflis'in sembollerinden Tiflis Kulesi ve Barış Köprüsü, Avrupa Birliği (AB) bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Brüksel'de toplanan AP Genel Kurulunda yapılan oylamada, vizelerin kaldırılması kararının 66'ya karşı 553 oyla kabul edildiğini duyan Gürcü vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Tiflis'in sembollerinden, Mtatsminda Tepesi'ndeki Tiflis Kulesi ve Kura Nehri üzerinde bulunan Barış Köprüsü, AB bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

AP Genel Kurulunda verilen vize muafiyeti kararı, akşam saatlerinde Tiflis'in merkezinde düzenlenen bir konserle kutlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Avrupa Parlamentosu #vizelerin kaldırılması
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