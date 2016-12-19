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AB, Rusya'ya yaptırımları resmen uzattı

AB, Rusya'ya yaptırımları resmen uzattı

AB, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 31 Temmuz 2017 tarihine kadar resmen uzattı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Konsey, 19 Aralık 2016'da Rusya ekonomisinin belirli sektörlerini hedef alan ekonomik yaptırımların süresini uzattı" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor.

Etiketler; #ab #Ukrayna #rusya
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Atasini seven kisi - 3 gün önce
... sanki Rusya AB´ye takiyor da. AB sirf ABD nin masasidir, kendi fikirleri yoktur, ABD ne derse AB uyguluyor.
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