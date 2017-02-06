AB ve ABD'li yetkililer bir araya gelecek

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, bu hafta Washington'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn ile Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner ile görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, bu hafta Washington'ı ziyaret ederek, ABD'li yetkililerle, aralarında Ortadoğu, Ukrayna'nın da olduğu konuları görüşecek.

Mogherini, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta gerçekleştireceği Washington ziyaretine ilişkin bilgi verdi. Washington ziyaretinin ardından gelecek hafta da Brüksel'de ABD'li yetkililer ile bir araya geleceğini kaydeden Mogherini, temaslarının amacının, beraber çalışabilecek şekilde (iki tarafın) çıkar ve görüşlerinin nerede yakınlaştığını görmek olduğunu söyledi.

Ele alınacak birçok konu olduğunu belirten Mogherini, bunlar arasında Ortadoğu, Ukrayna ve iklim değişikliğini saydı. Programın hazırlıklarının sürdüğünü vurgulayan AB yetkilisi, görüşeceği isimler arasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı da olan Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner'ın yanı sıra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin yer aldığını ifade etti.

Mogherini'nin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Savunma Bakanı Jim Mattis'le de görüşmesi bekleniyor.



AB'ye göre Trump tehdit

Trump'ın göreve gelmesinin ardından AB ve ABD arasındaki işbirliğinin eskisi gibi olmacağı değerlendiriliyor.

Rusya'yla işbirliği konusunda görüş ayrılıkları bulunan Brüksel ve Washington, NATO konusunda farklılaşmaya başladı. Trump, "eskimiş" olarak nitelediği NATO'nun Avrupalı üyelerinin savunma harcamalarını artırmasını istiyor. Yeni ABD Başkanı, AB'nin çok istediği serbest ticaret anlaşmasına ve iklim değişliği protokolüne de sıcak bakmıyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, geçen hafta birlikten ayrılma kararı alan İngiltere hariç üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına gönderdiği mektupta, Trump'ı AB'nin karşı karşıya olduğu dış tehditler arasında saymıştı.

Avrupa Parlamentosundaki (AP) büyük grupların liderleri de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a mektup göndererek, Trump'ın AB elçisi adayı Ted Malloch'a "kötü niyetli tavrından dolayı" akreditasyon verilmemesini istemişti.

Avronun 1-1,5 yıl içerisinde çökebileceğini ifade eden Malloch, "Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına yardımcı olduğum bir diplomatik görevim vardı. Belki, biraz ehlileşmeye ihtiyacı olan başka bir birlik vardır." diyerek, AB'yi hedef almıştı.

