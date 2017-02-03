ABD Başkanı Trump: İran ateşle oynuyor!

Trump, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İran ateşle oynuyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ateşle oynuyor" tweeti attı.



Tweet'e İran tarafından yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ın sözlerine Twitter'dan yanıt verdi. Zarif; "ABD'nin tehditlerine boyun eğmiyoruz. Bu mesajlar asla bir savaşı başlatamaz" dedi.



İran bugün ülkesinde yapılacak Serbest Stil Güneş Dünya Kupası'na ABD'li sporcuların katılmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.



Kriz, ABD Başkanı Trump, 27 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini durdurmuş; Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının da 90 gün boyunca ülkeye girişini yasaklamasının ardından başladı.



ulusalkanal.com.tr