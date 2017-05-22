Amerika Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'dan sonra İsrail'e gitti. Trump, İsrail'de de İran düşmanlığını sürdürdü.

Amerika Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'dan sonra İsrail ile yurt dışı turuna devam etti. Trump önce Tel Aviv'e gitti. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu çiçeği burnunda Amerikan Başkanı'nı devlet töreni ile karşıladı.



Trump'ın Netanyahu ile el sıkışırken "Merhaba dostum" demesi dikkat çekti. Netanyahu da "Hoşgeldin, gerçek dostumuz" diyerek yanıt verdi.



Trump, tel Aviv'de de İran'ı dilinden düşürmedi. "İran'la olanlar Ortadoğu'nun birçok diğer ülkesini İsrail'e yaklaştırdı" dedi.



Amerika Başkanı daha sonra Yahudiler için kutsal sayılan Ağlama Duvarı'na gitti. Trump, Ağlama Duvarı'nı görevdeyken ziyaret eden görev ilk başkan oldu.



Trump'ın Batı Şeria'ya giderek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşmesi bekleniyor.



Trump, İsrail'den sonra Amerika'ya dönecek. Trump 25 Mayıs'ta Brüksel'de yapılacak NATO toplantısı öncesi Vatikan'a giderek Papa'yı ziyaret edecek.



ulusalkanal.com.tr