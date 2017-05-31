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ABD bilgi vermeden Güney Kore'ye füze sistemi konuşlandırdı

Güney Kore ile Amerika arasında Yüksek İrtifa Hava Savunması sistemi krizi patlak verdi. Güney Kore, Amerika'nın füzeleri kendilerini bilgilendirmeden ülkeye konuşlandırdığını açıkladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD bilgi vermeden Güney Kore'ye füze sistemi konuşlandırdı

Amerika'nın Güney Kore'ye konuşlandırdığı Yüksek İrtifa Hava Savunması füzesi THAAD sistemleri krize neden oldu.

Güney Kore'nin yeni devlet başkanı Moon Jae-in, Amerika'nın 4 adet füze savunma sistemini kendilerini bilgilendirmeden ülkeye konuşlandırdığını açıkladı.

Güney Kore'de yolsuzluk skandalı nedeniyle yapılan erken seçimle göreve seçilen Moon'un üst düzey danışmanları konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Savunma Bakanlığı yetkililerinin ülkeye konuşlandırılan sistemler hakkında bilgi vermediği belirtildi.

Devlet Başkanı Moon, yaşanan skandal hakkında soruşturma talimatı verdi. Kore Dmokratik Halk Cumhuriyeti ile diyalog yanlısı olan Güney Kore'nin yeni lideri, göreve gelmeden önce ABD'nin ülkeye konuşlandırdığı ancak parasını kendilerinden istediği savunma sistemleriyle ilgili mevcut politikayı gözden geçireceğini söylemişti.

Amerika, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni tehdit olarak gösterip, Güney Kore'ye Nisan ayında 2 füze savunma sistemi konuşlandırmıştı. Ülkede 28bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #abd #Güney Kore #amerika
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