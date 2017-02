ABD'de camiye saldırı hazırlığı yapan zanlının duruşmasına basın ilgisiz

New York'ta 2015 yılında bir kasabadaki cami, okul ve kafeteryaya saldırı planladığı için federal mahkemeye çıkartılan 65 yaşındaki zanlı hakkındaki dava, ABD basınında yer bulmadı

ABD’nin New York eyaletinde, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Islamberg kasabasında, bir camiye saldırmak için taraftar toplamaya çalıştığı tespit edilen ve hakkında dava açılan eski milletvekili adayı 65 yaşındaki Robert Doggart'in duruşmasına ilgisiz kalan ABD basını, eleştiriliyor.



Doggart, 2015 yılında Islamberg kasabasında cami, okul ve kafeteryaya saldırı planlanmaktan federal mahkemeye çıkartıldı.



ABD ana akım medyası, “Planlı bir şekilde silahlı saldırı hazırlığı içinde olmak” suçlamasıyla hakkında dava açılan Doggart’ın mahkeme sürecine ilgisiz kaldı.



Ülkedeki terör saldırılarına ilişkin haberler ana akım medya tarafından sürekli gündemde tutulurken, bu davanın gündeme getirilmemesi eleştirilere neden oldu.



ABD merkezli haber portalı The Daily Beast, ana akım medyanın konuya ilgisizliğine dikkati çekti. Buradaki yazıda, “Medya bu duruşmayla ilgilenmiyor. Eğer bu kişi Müslüman olsaydı şu anda herkes bu duruşmayı takip ediyordu.” ifadesine yer verildi.



ABD Adalet Bakanlığından 2015 yılında yapılan açıklamada, Doggart’ın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlardan ve telefon görüşmelerinden, planladığı saldırı için destek toplamaya çalışıldığı belirtilmiş ve zanlı hakkında yargı süreci başlatılmıştı.



Doggart, telefon kayıtlarında, “Bu adamlar öldürülmeli, evleri yakılmalı” çağrısı yapmış, sosyal medyadaki hesabında da “20 silahlı adamın ciddi zararlar verebileceği” ifadesini kullanmıştı.



Eylemini gerçekleştiremeden FBI tarafından gözaltına alınan Doggart, 30 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. Doggart’ın, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.



Doggart, 2014’te Tennessee’den milletvekili seçimleri için aday olmuş ancak kazanamamıştı.