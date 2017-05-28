Şampiyon Beşiktaş
Şampiyon Beşiktaş
Müezzinoğlu’na ilk tepki Vatan Partisi'nden
Müezzinoğlu’na ilk tepki Vatan Partisi'nden
Resmen açıkladı: Görevi bırakıyorum
Resmen açıkladı: Görevi bırakıyorum
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü

ABD'nin Mississippi eyaletinde aralarında şerif yardımcısının da bulunduğu 8 kişi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü

ABD'nin Mississippi eyaletinde aralarında şerif yardımcısının da bulunduğu 8 kişi silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Mississippi Soruşturma Bürosu Sözcüsü Warren Strain, yaptığı açıklamada, cumartesi gecesi üç farklı evde silahlı saldırı meydana geldiğini ifade etti.

Strain, silahlı saldırılarda şerif yardımcısının da aralarında yer aldığı 8 kişinin öldüğünü belirtti.

Corby Godbolt isimli saldırganın ise gözaltına alındığı bildirildi. Goldbolt, yakalandıktan sonra yerel medyaya yaptığı açıklamada üzgün olduğunu ve yaptıklarından sonra yaşamayı hak etmediğini söyledi.

Saldırgan, mermisinin bittiğini, polis tarafından vurulmayı umut ettiğini ve canlı ele geçirileceğini düşünmediğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #Mississippi eyaleti #Warren Strain
banner863
Önceki Haber
“Nuri Şahin’in arkasındayız”
Sonraki Haber
AB ile 12 aylık yol haritası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.