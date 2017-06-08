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ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Pennsylvanya eyaletinde bir süpermarket çalışanının 3 iş arkadaşını tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi.

ABD'de silahlı saldırı

Pennsylvanya polis departmanından yapılan açıklamaya göre, bir süpermarkette çalışan Randy Stair (24) gece iş yerini müşterilere kapattıktan sonra yanında getirdiği iki tabancayla iş arkadaşlarına ateş etmeye başladı.

Silahlı saldırı sonucu çalışanlardan Terry Sterling (63), Victoria Brong (26) ve Brian Hayes (47) hayatını kaybetti.

İş yerinde bir süre rastgele ateş eden Stair, daha sonra tabancasıyla intihar etti.

Polis saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd
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