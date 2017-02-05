İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
SON DAKİKA: Milli yıldız resmen Dortmund'da!
SON DAKİKA: Milli yıldız resmen Dortmund'da!
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere çağrı
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere çağrı
Huber Köşkü'nde sürpriz zirve
Huber Köşkü'nde sürpriz zirve

ABD'de Temyiz Mahkemesinden Trump'ın vize yasağı talebine ret

Amerika'daki göçmen kararnamesi tartışmaları yargıya taşındı. Trump yönetimi, federal mahkemenin aldığı vize yasağı üzerine temyiz mahkemesine başvurdu. Ancak temyiz mahkemesi başvuruyu reddetti. Bu arada benzer bir vize yasağını 2011 yılında Obama uygulamıştı. Trump'ın 2 aylığına vize yasağı getirdiği 7 ülkeyi Obama terör kaynaklı ülkeler listesine almıştı.

ABD'de Temyiz Mahkemesinden Trump'ın vize yasağı talebine ret

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı göçmen kararnamesi ile ilgili tartışmalar yargıya yansıdı. 

Trump'ın imzaladığı kararnamenin iptali için Federal Mahkemede açılan davada durdurma kararı alınmıştı. Trump yönetimi de bu karar üzerine temyiz mahkemesine başvurdu.

Mahkemesi Trump'ın talebini reddederek 7 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı getiren kararnamenin durdurulmasını onadı.

Mahkeme Trump yönetimine yanıt için pazartesi gününe kadar süre verdi.

Federal Yargıç James Robart'ın  aldığı vize yasasını durdurma kararı Beyaz Saray'dan gelen bir açıklama ile eleştirilmiş, Başkan Trump ise twitter hesabından yargıcın kararını “gülünç” diye nitelendirmişti.

Ülkedeki vize yasağı aslında Obama yönetimine dayanıyor. Barack Obama, 2011 yılında Iraklılara 6 ay boyunca vize yasağı uygulamıştı. Trump'un 2 ay süreyle vize yasağı koyduğu 7 ülkeyi de yine Obama terör kaynaklı ülkeler listesine almıştı.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #abd #donald trump #vize yasağı #temyiz mahkemesi
banner863
Önceki Haber
Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu: Sigortasız devlet olmaz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
orhan - 1 saat önce
icimden emret baskanim filmini bir daha izlemek geldi.
Yanıtla Beğenme(0)