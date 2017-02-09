ABD'de Trump ile McCain arasında Yemen tartışması

"(Yemen operasyonu için) Amerikan askerinin öldüğü operasyonu başarılı olarak tanımlamıyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’de 30 civarında sivil kayıpların olduğu ve bir Amerikan askerinin öldüğü operasyonu eleştiren Arizona’nın Cumhuriyetçi Senatörü John McCain’a yüklendi.

Trump, “Amerikan askerinin öldüğü bir operasyonu başarılı olarak tanımlamıyorum.” diyen McCain’e Twitter hesabı aracılığıyla cevap verdi.

Senatörün, terör örgütlerini cesaretlendiren bu tür ifadeleri televizyonlarda ifade etmemesi gerektiğini savunan Trump, McCain için "O kadar uzun zamandır kaybediyor ki artık nasıl kazanacağını bilmiyor." ifadelerini kullandı.

Trump, paylaşımlarında şunları da kaydetti:

“Ülkemizin içinde bulunduğu karmaşaya bakın, her taraftan çatışmaya saplanmış. Kahramanımız Ryan (Bakan Mattis’e göre) başarısız değil, başarılı bir görevde öldü. ABD için akıllı olma ve tekrar kazanma zamanı.”

Öte yandan, konuyla ilgili McCain’in sözcüsünden de bir açıklama geldi.

Açıklamada, “Senatör McCain, Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı olarak denetim görevini icra etmeye devam edecek ve ulusumuza hizmet eden cesur üniformalı kadın ve erkeklerimizi desteklemeye devam edecektir.” ifadesine yer verildi.

McCain Twitter hesabından veya başka bir platformdan Trump’ın sözleri ile ilgili yorum yapmazken aralarında Demokratların da bulunduğu bazı senatörler

McCain’e destek verdi.

Florida’nın Demokrat Senatörü Bill Nelson Twitter hesabı üzerinden "Başkan Trump Senatör McCain’e saldırırken dikkat etmeli çünkü bu adam ne dediğini çok iyi bilen biri sadece sözünün eri biri değil aynı zamanda orada olan biridir. Ve McCain’i harcamaya devam etmek Başkan Trump için tehlikelidir.” ifadelerine yer verdi.

Tartışmaya Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham da katıldı.

Trump yönetimine "başarıyı çok fazla satmaya çalışmamaları" uyarısında bulunan Graham “Başkan Trump’ın Amerikan ordusunu inşa etmede ABD Kongre’sinde John MacCain’den daha iyi bir müttefik bulacağını sanmıyorum.” dedi.

ABD komandoları Yemen’de terör örgütü El Kaide’ye ait olduğu iddia edilen bir binaya operasyon düzenlemiş ve komandolara hava desteği veren helikopterlerin açtığı ateş sonu 30 civarında sivilin öldürüldüğü bildirilmişti.

ABD Savunma Bakanlığına göre operasyon sırasında 14 El Kaide mensubu öldürülürken ABD askerlerinden Deniz Komando William Ryan Owens ölmüş, üç asker de yaralanmıştı.