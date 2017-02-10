ABD'de yargılanan Türk hacker 14 yıl hapis cezası alabilir

Siber saldırılar yoluyla banka ATM'lerinden 55 milyon dolar çekmekle suçlanan ve ABD'de tutuklu yargılanan Türk hacker Fındıkoğlu'nun 14 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

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Siber saldırılar yoluyla banka ATM'lerinden 55 milyon dolar çekmekle suçlanan ve ABD'de tutuklu yargılanan Türk hacker Ercan Fındıkoğlu'nun 14 yıla kadar hapis cezası alabileceği bildirildi.



New York'ta Brooklyn'deki bir federal mahkemede yargılanan 34 yaşındaki Fındıkoğlu'nun 14 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.



Almanya'nın Frankfurt kentinde 2013 yılında yakalanan ve ABD'nin arananlar listesinde bulunan Fındıkoğlu, Haziran 2015'te ABD'ye iade edilmişti.



ABD'de "bilgisayar sistemlerine izinsiz girmek", "banka sahtekarlığı" ve "para aklama" gibi farklı suçlardan yargılanan Fındıkoğlu geçen yıl suçunu kabul etmişti.



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