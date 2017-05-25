Amerika, Rıza Sarraf dosyasını kullanarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesi üzerinden Türkiye'yi tehdit ediyor. Rıza Sarraf’ın avukatlığını üstlenen Rudolph Giuliani’nin temsil ettiği hukuk firmasının Türkiye ile çıkar ilişkisi sorgulanıyor. Sarraf davasının hakimi o ilişkiyi Giuliani'ye sordu. Rudolph Giuliani iddiaları reddetti. Ancak Trump'ın "mülteciler kararnamesi" ile ilgili yaptığı farklı açıklamalar nedeniyle Giuliani'nin davadan el çektirilebileceği belirtiliyor

New York’ta 14 aydır tutuklu yargılanan İran asıllı Türk işadamı Rıza Sarraf’ın avukatlığını üstlenen Rudolph Giuliani davadan el çektirilebilir.



Rudolph Giuliani, temsil ettiği hukuk şirketinin, Türkiye ile temasları ve hukuki ilişkisinin Sarraf davasında çıkar çatışması yaratıp yaratmayacağı ile ilgili mahkeme yargıcı Richard Berman'ın sorularını yanıtladı.



Sarraf davasını üstlenmesinin müvekkilinin savunması adına bir çıkar çatışması yaratmayacağını vurgulayan Giuliani, "ne kendisinin ne de firmasının İran veya Halkbank’ın temsilcisi olmadığını" söyledi. Giuliani, Sarraf'ın müvekkili olduğunu söyleyerek, “Ortağım Levy ve ben, Türkiye veya ABD’yi temsil etmiyoruz. Müvekkil ve avukat arasında yükümlülüğümüz nedeniyle tüm önceliğimiz Sarraf" dedi.



Türk ve Amerikan hükümeti yetkilileriyle Mukasey’in de katıldığı bağımsız görüşmeler yaptıklarını kaydeden Giuliani, "Bu görüşmeler Sarraf'ı temsil ettiğimiz sürede de devam edecek. Eğer, Zarrab, mahkemenin öne sürdüğü gibi, benim firmamın Türkiye temsilciliğiyle ilgili bir çıkar çatışması olduğunu düşünüyorsa, kendi menfaatlerini korumakta özgürdür" ifadelerini kullandı.



Giuliani, Hakim Berman’ın davayla ilgili olmayan bazı sorularını da yanıtladı. Giuliani'ye Donald Trump’ın yedi ayrı Müslüman ülkeden gelen mültecilere getirilen kısıtlamalarla ilgili kararnamesiyle bir bağlantısı olup olmadığını soruldu. Giulian, verdiği noter onaylı yazılı ifadesinde, "Ne ben ne de benim firmam, Trump hükümetinin temsilciliğini yapmıyor." dedi. Ancak daha önce Giaulini'nin Fox Haber Televizyonu’na yaptığı açıklama basına yansıdı. Amerikan basını Giuliani'nin kararname yayınlanmadan önce "Trump’ın bizzat kendisini arayıp bir komisyon kurmasını istediğini açıkladığını" yazdı.



Amerikalı hukukçulara göre Giuliani, federal mahkemeye verdiği yeminli ifadeyle daha önce yaptığı açıklamalardaki çelişki nedeniyle davadan el çektirilebilir.





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