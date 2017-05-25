ABD'de kaçakçılık suçlamasıyla tutuldukları hapishaneden firar eden iki mahkumun Meksika'da yakalandığı bildirildi.

ABD'de kaçakçılık suçlamasıyla tutuldukları hapishaneden firar eden iki mahkumun Meksika'da yakalandığı bildirildi.



ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Virginia eyaletindeki hapishaneden kaçan 35 yaşındaki Salih Muhammed ve 37 yaşındaki Kemal Kazah Meksika'da yakalandı.



"ABD polisi, söz konusu kişilerin yerlerinin tespit edilmesi ve yakalanmaları için Meksika güvenlik birimleriyle yakından çalışmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, Meksika'nın söz konusu kişileri iade etmesinin beklendiği bildirildi.



Kuzey ve Güney Carolina'daki kaçakçılık şebekesine üye olmaktan suçlu bulunan Muhammed'in 20, Kazah'ın 18 yıl hüküm giydiği kaydedildi.