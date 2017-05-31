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ABD'den “laptop yasağı“ açıklaması

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Lapan, Avrupa'dan ABD'de yapılan direkt uçuşlara dizüstü yasağı getirilmesinin "hala üzerinde çalışılan bir seçenek" olduğunu belirtti

ABD'den “laptop yasağı“ açıklaması

 ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü David Lapan, Avrupa'dan ABD'de yapılan direkt uçuşlara dizüstü (laptop) yasağı getirilmesinin "hala üzerinde çalışılan bir seçenek" olduğunu açıkladı.

Sözcü Lapan, konuyla ilgili Amerikan Politico haber sitesinde çıkan bir makale üzerine AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.
Avrupa'dan ABD'ye yapılan direkt uçuşlara dizüstü yasağı getirilmesi fikrinden vazgeçtiklerinin belirtildiği makalenin "tamamen yanlış" olduğunu kaydeden Lapan, "Bakan Kelly, ABD'ye yapılan tüm ticari uçuşları güvenli kılmak için gereken tüm tedbirleri alma ve uygulama konusunu vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.
Politico haber sitesi, söz konusu yasağın Avrupa ülkelerine genişletilmesinden vazgeçildiğini ve yasağın şu anki ülkelerle sınırlı kalacağını yazmıştı.
Öte yandan İç Güvenlik Bakanı John Kelly ise Avrupa İçişlerinden Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos ile Ulaşımdan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc'a, "Dizüstü yasağının genişletilmesinin hala bir seçenek olduğunu" söylemişti.
Mart ayında ABD, Ortadoğu ve Afrika'da 10'dan fazla ülkeden Amerika'ya yapılan ticari uçuşlarda yolcu kabinlerine cep telefonundan büyük elektronik cihazların alınmasını "güvenlik gerekçeleriyle" yasaklamıştı. Söz konusu kararın benzer güvenlik gerekçeleriyle Avrupa ülkelerine de genişletilmesi yönünde çalışmaların yapıldığı Amerikan kamuoyuna yansımış, İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri de konuyla ilgili çalışmalara devam ettiklerini açıklamışlardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #ABD İç Güvenlik Bakanlığı #laptop yasağı
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