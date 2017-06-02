Çağatay Akman'ın şarkısı Youtube'dan böyle kaldırılmış
Çağatay Akman'ın şarkısı Youtube'dan böyle kaldırılmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz sürekli O'nu tekrarlamak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz sürekli O'nu tekrarlamak
O bölge için kritik uyarı
O bölge için kritik uyarı
6 Haziran'da toplanıyorlar! 3 isim ilk kez katılacak
6 Haziran'da toplanıyorlar! 3 isim ilk kez katılacak

ABD'den PYD'ye 393 milyon dolarlık silah

Amerikan yönetimi, Suriye’deki eğit-donat programına 393 milyonu silah olmak üzere 500 milyon dolar ayırdı. Silahların verileceği gruplar için “taramadan geçmiş Suriye muhalefeti” ibaresi kullanılıyor. Ancak bu silahların büyük bölümünden terör örgütü PKK/PYD’nin yararlanacağı belirtiliyor.

ABD'den PYD'ye 393 milyon dolarlık silah

393 milyonluk silah PKK/PYD’ye verilecek.

Amerika Başkanı Donald Trump’ın 2018 mali yılı savunma bütçesi belli oldu. Buna göre, Washington yönetiminin Dış Operasyonlar Fonu 64 milyar dolardan oluşuyor. Bu fondan, Irak’ta yürütülen eğit-donat programına 1 milyar 269 milyon, Suriye’deki eğit-donat programına ise 500 milyon dolar ayrıldı.

Suriye’deki 500 milyon dolarlık bütçenin 393 milyon dolarının silah ve ekipmanlara ayrılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, silahların verileceği gruplar için “taramadan geçmiş Suriye muhalefeti” ibaresi kullanılıyor. Ancak bu silahların büyük bölümünden terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçlerinin  yararlanacağı belirtiliyor. 

Pentagonun bütçe belgesinde, silahların tedarik edilmemesi durumda "Suriye’de ortaklık yaptıkları kuvvetler nezdindeki güvenirliğinin zedeleneceği" savunuldu.

Bütçenin ekim ayında Kongrede onaylanması bekleniyor
 
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #abd #pkk #pyd #silah
banner863
Önceki Haber
Milli Eğitim Bakanlığından Özel liselere kayıt uyarısı
Sonraki Haber
Rusya'dan domates için üç Türk şirketine izin sinyali
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.