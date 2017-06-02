Amerikan yönetimi, Suriye’deki eğit-donat programına 393 milyonu silah olmak üzere 500 milyon dolar ayırdı. Silahların verileceği gruplar için “taramadan geçmiş Suriye muhalefeti” ibaresi kullanılıyor. Ancak bu silahların büyük bölümünden terör örgütü PKK/PYD’nin yararlanacağı belirtiliyor.

393 milyonluk silah PKK/PYD’ye verilecek.



Amerika Başkanı Donald Trump’ın 2018 mali yılı savunma bütçesi belli oldu. Buna göre, Washington yönetiminin Dış Operasyonlar Fonu 64 milyar dolardan oluşuyor. Bu fondan, Irak’ta yürütülen eğit-donat programına 1 milyar 269 milyon, Suriye’deki eğit-donat programına ise 500 milyon dolar ayrıldı.



Suriye’deki 500 milyon dolarlık bütçenin 393 milyon dolarının silah ve ekipmanlara ayrılacağı kaydedildi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, silahların verileceği gruplar için “taramadan geçmiş Suriye muhalefeti” ibaresi kullanılıyor. Ancak bu silahların büyük bölümünden terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçlerinin yararlanacağı belirtiliyor.



Pentagonun bütçe belgesinde, silahların tedarik edilmemesi durumda "Suriye’de ortaklık yaptıkları kuvvetler nezdindeki güvenirliğinin zedeleneceği" savunuldu.



Bütçenin ekim ayında Kongrede onaylanması bekleniyor



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