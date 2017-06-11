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ABD'den Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına 'terör saldırısı' uyarısı

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına, bu ülkede meydana gelebilecek muhtemel terör saldırıları konusunda uyarıda bulundu.

ABD'den Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına 'terör saldırısı' uyarısı

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına, bu ülkede meydana gelebilecek muhtemel terör saldırıları konusunda uyarıda bulundu.

Büyükelçiliğin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD vatandaşlarına, IŞİD ya da El-Kaide kaynaklı terör saldırıları tehlikesinin sürmesi nedeniyle yabancı vatandaşların yoğunlukta bulunduğu bölgelere seyahat edilirken dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

ABD vatandaşlarının Suudi Arabistan ziyareti konusunu yeniden gözden geçirmesi ve zaruri olmadığı durumda ziyaretleri sınırlandırması tavsiyesinde bulunulan açıklamada, terör saldırılarının Suudi Arabistan'ın herhangi bir bölgesinde meydana gelmesinin mümkün olduğu kaydedildi


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #suudi arabistan #riyad #terör saldırısı #uyarı #ışid #el kaide
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