ABD-İran geriliminde son açıklama Tahran’dan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Başkanı Trump'ı eleştirerek, “İran’ın Füze varlığı ve iç meseleleri İran’ı ilgilendirir başkalarının akıl vermesine gerek yok” dedi. ABD'nin yeni yönetimini tam yerleşene kadar daha önünde katetmesi gereken mesafe olduğunu söyleyen İran’lı sözcü, “gerçekler zamanı geldiğinde şartlarını dayatır” dedi.

ABD-İran geriliminde son açıklama Tahran’dan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Başkanı Trump'ı eleştirerek, “İran’ın Füze varlığı ve iç meseleleri İran’ı ilgilendirir başkalarının akıl vermesine gerek yok” dedi. ABD'nin yeni yönetimini tam yerleşene kadar daha önünde katetmesi gereken mesafe olduğunu söyleyen İran’lı sözcü, “gerçekler zamanı geldiğinde şartlarını dayatır” dedi.



ABD yönetiminden gelen İran karşıtı açıklamalar ve yeni ambargo kararlarına Tahran’dan bu kez "sabır ve nasihat” içeren bir açıklama geldi.



Haftalık basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, ABD Başkanı Trump'ın ülkesi hakkında yaptığı açıklamalara, “yine sabır etmek ve acele etmemek gerekir” yorumunda bulundu.



Behram Kasımi, ABD Başkanı Trump hükümetinin İran'a karşı sert tutumu ve açıklamalarına dikkat çekerek, "Füze denemeleri ve İran'ın iç meseleleri İran hükümeti ve halkını ilgilendirir, İran'ın çıkarları konusunda sadece biz karar veririz, başkalarının akıl vermesi ve istişarelerine ihtiyacımız yok” dedi.



ABD tarafından yapılan açıklamaların birbirini tutmadığını söyleyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin yeni yönetimin tam yerleşene kadar daha önünde katetmesi gereken mesafe olduğunu söğleyerek Washigton’dan yapılan açıklamaların çelişkili olduğunu belirtti.



İran’lı sözcü, bugün gündeme getirilenlerin kendileri için ne şaşırtıcı, ne de önemli olmadığına vurgu yaparak, “gerçekler zamanı geldiğinde şartlarını dayatır” ifadesini kullandı.



“IŞİD gibi tekrifci örgütlere yardım etmek ve İsrail’in yanında yer alan bazı Amerikalı şirket ve kişileri yaptırım uygulayacağız” diyen Kasımi, listeyi yakında açıklayacaklarını duyurdu.



İran’ın füze denemesinin ardından Washington-Tahran arasında yapılan karşılıklı açıklamalar iki ülke arasında gerilimi artırmıştı.



Haber: Yakup Aslan

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