Amerika'nın eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, PYD'ye silah verilmesini "aptalca bir karar" olarak niteledi. YPG'ye verilen silahların PKK'nın eline geçebileceğini söyledi.

Amerika'nın eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, Amerika'nın PYD’ye silah vermesinin ‘aptalca’ bir karar olduğunu söyledi. Ford, bugün YPG'ye verilen silahların yarın PKK'nın eline geçebileceğini savundu.



Habertürk Gazetesi'ne konuşan Robert Ford, "Silah verilmesi kısa vadede iyi olabilir ama orta ve uzun vadede çok kötü sonuçlar yaşanabilir. PYD'nin çok hırslı olması Sünni radikal hareketlere desteği artırabilir. Rakka’yı IŞİD'den alabiliriz ama El Kaide 4.0 sürümü karşımıza çıkabilir” dedi. Ford, El Kaide'nin 3.0 versiyonunun şu anda İdlib'de olduğunu söyledi.



Eski Şam Büyükelçisi, bu kararın Türkiye’yle sorun yarattığına da dikkat çekti. Ford, Türk hükümetinin bazı terör saldırılarının Ayn-El-Arap'tan düzenlendiğine dair raporlarına Amerikan hükümetinin yanıt vermediğini belirtti.



Robert Ford, "Türkiye ciddi bir yanıtı hak ediyor. Ayrıca herkes şunu biliyor: Bugünün YPG'lisi yarın PKK’lı olabilir. Tayyip Erdoğan’ın iç politikasını asla onaylamıyorum ama terör konusundaki endişeleri çok haklı" diye konuştu.



Ford, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “YPG’den tehdit gelirse karşılık veririz” açıklamasını da değerlendirdi. Amerikan yönetiminin Türkiye’nin Kürt ayrılıkçılığı konusunda ne kadar endişeli olduğunu anlamadığını ve çekinceleri hafife aldığını söyledi. Ford, "Böyle devam ederse Ankara kesinlikle ABD’yle işbirliğini gözden geçirecektir. Bunu yapmak zorundalar çünkü Ankara’nın işi Türkiye’nin ulusal güvenliğini sağlamak" dedi.



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