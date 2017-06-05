İşte dünyanın en büyük uçağı
İşte dünyanın en büyük uçağı
Avustralya'da rehine krizi: Ölü ve yaralılar var
Avustralya'da rehine krizi: Ölü ve yaralılar var
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı

ABD'li elçi Robert Ford: PYD'ye silah vermek aptalca

Amerika'nın eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, PYD'ye silah verilmesini "aptalca bir karar" olarak niteledi. YPG'ye verilen silahların PKK'nın eline geçebileceğini söyledi.

ABD'li elçi Robert Ford: PYD'ye silah vermek aptalca

Amerika'nın eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, Amerika'nın PYD’ye silah vermesinin ‘aptalca’ bir karar olduğunu söyledi. Ford, bugün YPG'ye verilen silahların yarın PKK'nın eline geçebileceğini savundu.

Habertürk Gazetesi'ne konuşan Robert Ford, "Silah verilmesi kısa vadede iyi olabilir ama orta ve uzun vadede çok kötü sonuçlar yaşanabilir. PYD'nin çok hırslı olması Sünni radikal hareketlere desteği artırabilir. Rakka’yı IŞİD'den alabiliriz ama El Kaide 4.0 sürümü karşımıza çıkabilir” dedi. Ford, El Kaide'nin 3.0 versiyonunun şu anda İdlib'de olduğunu söyledi.

Eski Şam Büyükelçisi, bu kararın Türkiye’yle sorun yarattığına da dikkat çekti. Ford, Türk hükümetinin bazı terör saldırılarının Ayn-El-Arap'tan düzenlendiğine dair raporlarına Amerikan hükümetinin yanıt vermediğini belirtti. 

Robert Ford, "Türkiye ciddi bir yanıtı hak ediyor. Ayrıca herkes şunu biliyor: Bugünün YPG'lisi yarın PKK’lı olabilir. Tayyip Erdoğan’ın iç politikasını asla onaylamıyorum ama terör konusundaki endişeleri çok haklı" diye konuştu.

Ford, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “YPG’den tehdit gelirse karşılık veririz” açıklamasını da değerlendirdi.  Amerikan yönetiminin Türkiye’nin Kürt ayrılıkçılığı konusunda ne kadar endişeli olduğunu anlamadığını  ve çekinceleri hafife aldığını söyledi. Ford, "Böyle devam ederse Ankara kesinlikle ABD’yle işbirliğini gözden geçirecektir. Bunu yapmak zorundalar çünkü Ankara’nın işi Türkiye’nin ulusal güvenliğini sağlamak" dedi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #abd #robert ford #pyd #silah
banner863
Önceki Haber
Meclis Başkanı Kahraman'dan parti liderlerine çağrı
Sonraki Haber
Halk otobüsü 5 aracı biçti: 1 ölü, 2 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.