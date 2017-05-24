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ABD'li komutan: Irak'ta Kürtlerin bağımsızlığı kaçınılmaz

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı Başkanı General Vincent Stewart, Kürtlerin Irak'taki bağımsızlığının kaçınılmaz olduğunu savundu. ABD kongresinde konuşan General Stewart "Melese bağımsız bir devletin ne kadar erken kurulacağıdır" ifadelerini kullandı.

ABD'li komutan: Irak'ta Kürtlerin bağımsızlığı kaçınılmaz

Sözde özgürlük vaadiyle işgal ettiği Irak'ta milyonlarca kişinin ölümüne neden olan ABD, Barzani yönetimiyle aynı anda sözde bağımsız Kürt devleti söylemlerine başladı.

Fiili olarak parçalara ayırdığı Irak'ta İngiltere ile birlikte petrol kuyularını paylaşan ABD'den "Kürtler için bağımsızlık kaçınılmaz" açıklaması geldi.

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı Başkanı General Vincent Stewart, kongre'de yaptığı konuşmada Kürtlerin bağımsızlığının yolda olduğunu söyledi.

Stewart "Şimdi melese, Kürtlerin bağımsız bir devleti oluşturup oluşturacağı değil, bunun ne kadar erken olacağıdır" ifadelerini kullandı.

Stewart, Irak'ta yeni seçim süreci öncesi Kerkük petrol alanları meselesinin çözülmesinin önemli olduğunu da ifade etti.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #abd #ırak #Kürt #general #barzani #ingiltere
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