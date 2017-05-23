Amerika'nın güneyde Suriye ordusunu vurduğu cephede hareketlilik sürüyor. Suriye ordusu ve müttefikleri Şam - Bağdat otoyolunu açmak için sınır bölgesine doğru ilerliyor. Ordunun hedefi, Irak, Ürdün ve Suriye sınırının kesiştiği Tanf geçiş noktasını kontrol etmek. Amerika ve Ürdün destekli grupları sınırdan uzaklaştırmak.

Sınır bölgesi her iki taraf için de stratejik olarak önemli. Bu bölge, ABD destekli grupların ülkeye giriş kapısı. Suriye için ise Bağdat'a ulaşan yol. Bu nedenle Suriye ordusu Irak sınırına doğru 7 Mayıs'ta taarruza geçti. Hedefte Tanf sınır geçiş noktası vardı.



Amerikan uçakları Irak, Ürdün ve Suriye sınırlarının kesiştiği kritik noktaya ilerleyen Suriye ordusu birliklerine 18 Mayıs'ta hava saldırısı düzenledi. Suriye ordusu ise operasyonu devam ettirme kararı aldı.



Suriye ordusu bu saldırıya güneyde Ürdün sınırına paralel bir hatta ilerleyerek yanıt verdi. ABD destekli militanlar bir haftada 70 kilometrelik sınır çizgisini Suriye ordu birliklerine bırakarak geri çekildi.



Çatışmaların sürdüğü güney cephesi Amerika'nın Suriye'nin güney doğusuna açılan kapısı. Bu nedenle sınırlardaki denetimi kaybetmek istemiyor. ABD'nin desteklediği militanlar bir sonraki aşamada Deyr -i Zor kentini ele geçirmek istiyor. Norveç özel birlikleri de ABD destekli militanlara yarım için bölgeye geçiş yaptı.



Bölgede Suriye ordusunun yanı sıra Hizbullah ve İran destekli Şii gruplar savaşıyor. Suriye ve müttefikleri Şam - Bağdat yolunu açarak ülkenin doğusunda yeniden kontrolü ele geçirmeyi hedefliyor.



Öte yandan Suriye ordusu Humus ili doğu kırsalı Karyatin bölgesinde geniş alanları IŞİD'ten temizledi. Çöl bölgelerindeki operasyonların adım adım IŞİD'in kuşatması altında Deyr - i Zor kentine doğru ilerleyeceği belirtiliyor.





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