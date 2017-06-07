"(Trump'tan) Asla istihbarata müdahale eden ya da yönünü değiştirmeye çalışan bir baskı hissetmedim"

ABD'nin istihbarat direktörleri ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları konuşmaların içeriklerini paylaşmayı reddederek, Trump'dan herhangi bir baskı görmediklerini kaydetti.



Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'in Kongre'de yapacağı konuşmanın bir gün öncesinde ülkenin istihbarat direktörleri Kongre'de Senato İstihbarat Komitesi'nde senatörlerin sorularını yanıtladı.



Oturumda, Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü Michael Rogers, Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Dan Coats, FBI Direktörlüğüne vekaletlik eden Andrew McCabe ve Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein hazır bulundu.



Senatörler, Rogers ve Coats'a, Trump'ın Rusya ve ABD seçimleri hakkında yapılan soruşturmalar hakkında baskı yapıp yapmadığı yönünde sorular yöneltti ancak istihbarat direktörleri ısrarla sorulara cevap vermeyeceklerini dile getirdi.



Senatörlerin ısrarlı soruları üzerine Coats, "Asla istihbarata müdahale eden ya da yönünü değiştirmeye çalışan bir baskı hissetmedim." dedi.

ABD medyası, Trump'ın, Rogers'ı ve Coats'ı karşısına alarak "Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi olmadığını kamuya açıklayın." dediğini iddia etmişti.

