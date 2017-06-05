ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Orlando kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Polis yetkilileri, olayda 5 kişinin öldüğünü duyurdu.

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Orlando kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Polis yetkilileri, olayda 5 kişinin öldüğünü duyurdu.



Olay yerel saatle sabah saatlerinde, kentin doğusunda bir iş yerinde gerçekleşti.



​Orange idari bölgesi Şerifinden yapılan açıklamada, durumun 'istikrara' kavuştuğu belirtildi. Şerif olay yerinde dört kişinin öldüğünü, bir yaralının da hastanede hayatını kaybettiğini kaydetti. Saldırganın eski bir çalışan olduğu ve saldırının ardından intihar ettiği öğrenildi.



​Olay, 49 kişinin öldüğü Orlando'nun Pulse adlı gece kulübüne düzenlenen saldırının birinci yıldönümüne bir hafta kala yaşandı./Sputnik