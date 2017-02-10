ABD'nin yeni Sağlık Bakanı Price görevine başladı

ABD Başkanı Trump'ın Sağlık Bakanlığına aday gösterdiği Price, Senatoda sabaha karşı yapılan oylamada 47'ye karşı 52 evet oyuyla bakan oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sağlık Bakanlığına aday gösterdiği Georgia vekili Cumhuriyetçi Tom Price, sabaha karşı Senatoda onaylanmasının ardından bugün yemin ederek görevine başladı.

Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan sağlık reformu yasasına (Obamacare) şiddetle karşı çıkan Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Price (62), Senatoda 47 hayır oyuna karşılık 52 evet oyuyla bakanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.

Cumhuriyetçi senatörlerin tamamının evet oyu ile bakanlık koltuğuna oturmaya hak kazanan Price, Obamacare sağlık reformuna karşı oluşu sebebiyle Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında en çok tartışılan isimlerden biriydi.

Sabaha karşı saat 2'de yapılan oylamanın ardından Senato onayını alan Price, sabah saatlerinde de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in huzurunda yemin ederek görevine başladı.

Kendisi de doktor olan ve Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonunda başkanlık yapan Price, yaklaşık 20 milyon Amerikalının faydalandığı Obamacare sağlık reformu yasasının kaldırılarak yerine yeni bir sağlık sisteminin getirilmesini öngörüyor.

Bugüne kadar birçok kez Obamacare yasasının kaldırılacağını dile getiren Trump yönetimi henüz ne tür bir sağlık sistemi önerisi getireceğinin detaylarını açıklamış değil. Göreve gelir gelmez yeni sağlık sistemi konusunda çalışmalara başlayacağını ifade eden Price'ın bakanlık koltuğuna oturmasıyla nasıl bir strateji izleyeceği merak ediliyor.