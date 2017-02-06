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ABD'nin yeni üssünün inşaatına başlandı

Amerika, Japonya'nın Okinawa adasına yapılacak yeni üssün inşaatına başladı. Japonya, bugün açıklamayla Amerika'nın Güney Çin Denizi'ndeki seyrüsefer serbestisi ile ilgili askeri devriyelere katılmayacağını ancak devriyeleri desteklediğini belirtti.

ABD'nin yeni üssünün inşaatına başlandı

ABD Savunma Bakanı'nın Japonya ziyaretinin ardından Okinawa Adasının Henoko kıyı şeridinde ABD'nin yeni üssünün inşaatına başlandı.

Okinawa'da ABD'nin 32 üssü bulunuyor. Üsler, adanın yüzölçümünün yüzde 25'ini kaplıyor. ABD'nin Japonya'da görevli 50 bin askerinden 18 bin 600'ü Okinawa'da..

Okinawa sakinleri "Suç oranı, gürültü kirliliği ve kaza riskinin arttığı" için üssün adadan tamamen taşınmasını istiyor. Bu amaçla sürekli protseto eylemleri yapıyorlar.

Öte yandan Japonya Savunma Bakanı Tomomi İnada, ABD'nin askerlerinin Güney Çin Denizinde devriyelerini desteklediklerini açıkladı.

Bu açıklamaya Çin'den anında tepki geldi. Çin hükümeti, ABD'yi bölgedeki sorunlara karışmaması için uyardı. Japonya ise geri adım atarak ABD'ye herhangi bir askeri destek vermeyeceğini açıkladı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang yaptığı açıklamada "Çin'in bu adalar ve Güney Çin Denizi ile etrafındaki sulardaki kayalıklar üzerindeki egemenliği tartışılamaz" demişti.



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #abd #üssü #japonya
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