ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin altına 195 ülkenin imza koyduğu Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekildiğini açıkladı.



Trump "ABD, Paris Anlaşması'ndan çekiliyor. ABD, daha adil bir iklim anlaşması için çaba gösterecek." dedi.



Trump "Amerikalı şirketlere, çalışanlara ve vergi mükelleflerine daha adil şartlar sunan bir anlaşma için müzakerelere başlayacağız" şeklinde konuştu.





ulusalkanal.com.tr