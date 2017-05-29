ABD Savunma Bakanı Mattis, KDHC ile ABD arasında yaşanabilecek bir savaşın birçok insanın hayatında tanık olmadığı kadar korkunç bir çatışma olacağını belirtti

ABD Savunma Bakanı Mattis, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ile gerginliğin çatışma noktasına gelmesi halinde yaşanacakları 'felaket' olarak nitelendirdi.



Savunma Bakanı Mattis, CBS televizyonuna verdiği demecinde, "KDHC'de yaşanabilecek bir savaş, muhtemelen birçoğumuzun hayatında tanık olmadığı kadar korkunç bir çatışma olur" ifadelerini kullandı.



'YÜZLERCE ROKET FIRLATMA KAPASİTESİNE SAHİP'



KDHC'nin, dünyanın en kalabalık metropollerinden Seul'e erişebilecek yüzlerce top mermisi ve roket fırlatma kapasitesine sahip olduğuna dikkati çeken Mattis, "Eğer sorunu diplomatik yollardan çözemezsek, gerginlik çatışmaya dönüşürse, bu felaket olur" değerlendirmesinde bulundu.



KDHC'DEN İHTAR ATIŞI



Öte yandan Pyongyang yönetimi, Mattis'in açıklamalarından saatler sonra yeni bir füze denemesi yaptı.



Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından verilen bilgiye göre, Scud türü olduğu sanılan kısa menzilli füze, Wonsan bölgesinin doğusundan yerel saatle 05:39'da fırlatıldı.



Füze, 450 km. yol kat ettikten sonra Japonya açıklarında denize düştü.



Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga da füzenin Sado ve Oki adaları arasında denize düştüğünü kaydetti.



Deneme, KDHC'nin son üç haftada 3, yıl başından bu yana da 9'uncu denemesi oldu.