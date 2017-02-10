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ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Avrupa ziyareti

"Bu seyahat, ABD'nin NATO ittifakına ve DEAŞ’ın yenilmesine olan bağlılığının altını çizecektir"

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Avrupa ziyareti

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Savunma Bakanları toplantısına ve Almanya’nın Münih kentinde Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Avrupa’ya gideceği bildirildi.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mattis’in salı günü Brüksel’e seyahat edeceğini, orada üç gün boyunca NATO ülkeleri savunma bakanları ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon üyelerinin yetkilileri ile bir araya geleceğini söyledi.

Mattis’in cuma günü Almanya’nın Münih kentinde yapılacak Münih Güvenlik Konferansı'na katılacağını aktaran Davis, "Bu seyahat, ABD’nin NATO ittifakına ve DEAŞ’ın yenilmesine olan bağlılığının altını çizecektir." dedi.

Dört günlük Avrupa seyahati boyunca yeni savunma bakanının birçok temasta bulunacağını ifade eden Albay Davis, Mattis’in bazı mevkidaşları ile birebir görüşme fırsatı da bulacağını da belirtti.

Münih Güvenlik Konferansı’na ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İç Güvenlik Bakanı John Kelly ve pek çok kongre üyesinin de katılması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #nato #Deniz Albay Jeff Davis #brüksel #avrupa #ABD Savunma Bakanı Jim Mattis
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