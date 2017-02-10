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ABD senatosunda Rusya’ya karşı ortak tavır alındı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörler, ABD'nin Rusya'ya karşı daha kararlı adımlar atması gerektiği görüşünde. Dış İlişkiler Komitesindeki "ABD, Rusya ve Önümüzdeki Engeller" başlıklı oturumda, Rusya'ya yaptırımların devam etmesi gerektiği belirtildi.

ABD senatosunda Rusya’ya karşı ortak tavır alındı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesindeki oturumda hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörler, ABD’nin Rusya'ya karşı daha kararlı hareket etmesini savundu.

Senato Dış İlişkiler Komitesindeki "ABD, Rusya ve Önümüzdeki Engeller" başlıklı oturumda, eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı General Philip Breedlove  ve Yeni Amerikan Stratejisi Merkezinden Julianne Smith konuşmacı olarak katıldı.

Oturuma katılan senatörlerin hemen hepsinin "mevcut koşullar devam ettiği sürece Rusya'ya yaptırımların sürmesi gerektiği" fikrini savunması dikkat çekti.

Özellikle Rusya'nın Kırım'dan geri çekilmesini isteyen Senato, ABD Kongresinin Rusya konusunda çok hassas olduğunu vurguladı.

Trump ile Putin arasında iki hafta önce yapılan telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik ilk adımın atıldığı mesajı verilmişti.
 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ABD Senatosu #cumhuriyetçi #Demokrat senatörler #abd #rusya
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