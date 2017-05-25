Amerikan ordusu, eğit donat projesi kapsamında Irak ordusuna 2 yıl önce verdiği 1,6 milyar dolarlık silahın izini kaybetti. Gizliliği kalkan raporda, silahların takibinin yapılamamasının nedeni, silah kayıtlarının elle tutulmuş olması gösterildi. O silahların kimlerin elinde olduğu bilinmiyor.

Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon, Irak Ordusuna verdiği piyasa değeri 1,6 milyar dolar olan silahların izini kaybetti. Bu çarpıcı bilgi Pentagon Başdenetçi 2016 denetim raporunda yer aldı.



Uluslararası Af Örgütünün talebi üzerine kamuoyunun erişimine açılan gizli raporda "Ordu, Irak eğit-donat fonu ekipmanlarının sayı ve yerini tespit etmek için etkili kontroller yapmadı" denildi.



Raporda "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Birinci Bölge Teçhizat Komutanlığının, Irak Eğit-Donat Fonu'ndan alınan Kuveyt ve Irak'taki ekipmanların miktarına ve bulunduğu yerlere ilişkin kayıtları doğru ve güncel bir şekilde tutmadığı tespit edildi" ifadelerine yer verildi.



ABD Kongresi, IŞİD ile mücadele için Eğit Donat projesi kapsamında 2015'de savunma bütçesinden 1.6 milyar dolar ödenek ayırmıştı.



Raporda ABD ordusunun Irak'a verilen silah ve ekipmanların takibini yapamamasının nedeni, kayıtlarının el ile yazılı belgeler üzerinden tutması olduğu belirtildi. Silahların kimlerin elinde olduğu bilinmiyor.





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