ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona ait savaş uçakları, güvenli bölge ilan edilen Tanf yakınlarında Suriye ordusuna bağlı güçlere hava saldırısı düzenledi. Koalisyondan yapılan açıklamada, grubun uyarılara rağmen bölgeye girdiği iddia edildi. Rusya hava saldırısına sert tepki gösterdi.

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye ordusuyla hareket eden güçleri vurdu.



IŞİD'le mücadele için kurulan koalisyona bağlı savaş uçakları Türkiye, Rusya ve İran'nın girişimiyle kurulan güvenli bölgelerden birisinde yer alan Tanf yakınlarında hava saldırısı düzenledi.



Savaş uçaklarının hedefinde Suriye topraklarında Suriye ordusuyla birlikte hareket eden güçler vardı.



Koalisyondan yapılan açıklamada "Suriye ordusuyla hareket eden güçlerin uyarıya rağmen çatışmaları önleme bölgesine girdiği" iddia edildi. Açıklamada vurulan hedefler arasında tanklar, topçu birlikleri, hava savunma sistemleri, silah taşıyan araçlar ve 60'ın üzerinde asker olduğu" belirtildi.



Açıklamada "Önce uyarıda bulunulduğu ardından 2 top, bir hava savunma silahı ve bir tankın etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.



3 hafta önce de Tanf bölgesi yakınlarında Suriye ordusuna bağlı güçlere hava saldırısı düzenleyen koalisyon, Suriye ile savaşmak istemediğini ancak gereklilik halinde kendini savunacağını da açıkladı. ABD, Tanf bölgesinde IŞİD'le mücadele eden bir muhalif grubu eğiten birkaç yüz askerin olduğunu duyurmuştu.



Saldırıya Rusya'dan sert tepki geldi.



Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç "Koalisyonun Suriye’de açık bir askeri çatışmaya girdiğini" söyledi. Klintseviç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıkladı.



Suriye’deki Hmeymim ve Tartus üslerinin S-400 ve S-300'lerle güvenli bir şekilde korunduğunu kaydeden Klintseviç "Rusya, sadece kendini değil Suriye’yi de savunmaya yetecek kadar güce ve imkânlara sahip" ifadelerini kullandı.







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