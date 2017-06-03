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ABD uçakları Rusya sınırında

ABD, Rusya sınırına nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52 ağır bombardıman uçakları ile 800 asker gönderdi. ABD uçakları Baltık denizini korumak için 14 ülkenin katılımıyla yapılan Baltops-2017 tatbikatında gövde gösterisi yapacak. Bu arada ABD, Güney Çin Denizindeki yapay adalar nedeniyle Pekin yönetimini uyardı.

ABD uçakları Rusya sınırında

ABD, Rusya sınırına nükleer silah taşıma kapasitesine de sahip B-52 stratejik bombardıman uçakları gönderdi.

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı B-52'ler Rusya sınır bölgesinde yapılan Baltops-2017 tatbikatına katılmak için Avrupa'ya nakledildi.

Baltık Denizi ve Rusya sınır bölgelerinde yapılan tatbikat için bombardıman uçaklarıyla birlikte 800 Amerikan askeri İngiltere'deki Fairford hava üssüne konuşlandırıldı.

Baltık Denizinde 1 Haziran'da başlayan, ayın 16'sına kadar sürecek tatbikata; hava, deniz ve kara unsurları katılıyor. 

Çok uluslu deniz odaklı Baltops-2017 tatbikatına bu yıl Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, İngiltere, Amerika ve NATO'nun Geliştirilmiş Fırsat Ortakları Finlandiya ile İsveç katılıyor.

14 ülkeden 50 gemi ve deniz altı, 4 bin denizci ve 50'den fazla uçağın katıldığı tatbikat Baltık Denizi bölgesini savunmak için birlikte müdahale yeteneğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu arada Japonya ve Güney Koreli mevkidaşları ile Singapur'da güvenlik zirvesinde bir araya gelen ABD Savunma Bakanı James Mattis, Çin'i uyardı. Mattis "Çin'in, Güney Çin Denizindeki yapay adaları ve buralardaki askeri yapılanmasını kabul etmeyeceğiz" dedi.

Zirvenin bir diğer önemli gündem maddesi ise Kore Demokratik Halk Cumhuriyetinin füze denemeleri oldu. Mattis, Kim Jong-un'un füze geliştirme çabalarının ABD ve diğer ülkeler için açık bir tehlike" olduğunu söyledi.


ulusalkanal.com.tr

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