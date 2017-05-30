ABD’den PYD/PKK’ya silah ve araç sevkiyatı
ABD’den PYD/PKK’ya silah ve araç sevkiyatı
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ABD’den PYD/PKK’ya silah ve araç sevkiyatı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG’ye küçük silah, mühimmat ve araç sevkiyatı yaptıklarını açıkladı.

ABD’den PYD/PKK’ya silah ve araç sevkiyatı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG’ye küçük silah, mühimmat ve araç sevkiyatı yaptıklarını açıkladı.

Anadolu Ajansına konuşan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, “Bugün Suriye Demokratik Güçlerinin Kürt unsurlarına küçük silah, mühimmat ve araçlar sevk ettiğimizi teyit ediyorum” dedi. 

Binbaşı Galloway silahların tipleri, mühimmat ve araçların miktarları ile ilgili bilgileri ise paylaşmak istemedi. 

ABD Başkanı Donald Trump bu ayın başında Pentagon’a Rakka operasyonu kapsamında PYD/PKK’ya silah ve ekipman vermesi talimatını vermişti. 

Pentagon’dan daha önce yapılan açıklamada söz konusu silah ve ekipmanı küçük silahlar, zırhlı ve bomba yüklü araçlara mukabele edecek silah sistemleri, zırhlı araçlar, iletişim ve lojistik destek malzemeler olarak tanımlamıştı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #ABD Savunma Bakanlığı #pyg #pkk #silah
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