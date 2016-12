Türkiye-Rusya dostluğunu bozmayı başaramayan suikast sonrası ABD’den tedirgin açıklamalar geliyor.

Saldırıların ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD’nin suikast ile ilgisine ilişkin soruya tedirgin bir şekilde yanıt verdi, FETÖ iddialarından da kaçamak yanıt verdi. ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post da, suikast sonrası, 2015 yılında yayınlanan, “Ruslar ile Türkler Arasındaki Düşmanlık Dünyayı Nasıl Şekillendirdi?” başlıklı yazıyı güncellenerek bir kez daha gündeme taşıdı.



Ankara-Moskova dostluğuna sıkılan kurşun hedefi vuramadı. Rus Büyükelçi Karlov’a yapılan suikast ABD’yi telaşa soktu.



Suikast sonrası Washington’dan tedirgin açıklamaların gelmesi dikkat çekti.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD’nin Karlov suikastinde parmağı olduğu soruları karşısında sıkıntılı anlar yaşadı.



Rahatsız olduğu her halinden belli olan Kirby, “yetkililerin soruşturmayı tamamlamasını bekleyelim” sözünü söylemekle yetindi.



Suikast sonrası ABD basını da harekete geçti. Washington Post, karanlık suikasti kışkırtmak için 2015 yılında yayımlanan “Ruslar ile Türkler Arasındaki Düşmanlık Dünyayı Nasıl Şekillendirdi?” başlıklı makaley güncelledi, tekrar gündeme taşıdı.



Makaleye yapılan güncellemede, saldırının Ankara ile Moskova’nın yakınlaştığı sırada yaşandığı anlatıldı.



ABD basınının Karlov Suikasti sonrası manipülatif haberleri bununla sınırlı değildi.



Algı operasyonu haber ve yazılarıyla dikkat çeken Amerikan Foreing Affairs dergisi, Şubat ayında yayınlanan “Türkiye ve Rusya neden savaşıyor?” isimli makaleyi yeniden ana sayfasına taşıdı.



New York Times ve Los Angeles Times gazeteleri de suikast haberlerine baş sayfalarında yer verdi, katilin Halep sloganlarına özel olarak dikkat çekti.



ABD’nin dünyaca ünlü haber ajansı Associated Press ise, dün akşamdan itibaren suikastı acil koduyla duyurdu. Rusya’nın Suriye’de savaştığı radikal İslamcıların, Türkiye’de önemli bir tabana sahip olduğu vurgusu yapıldı.



Rus basını ise suikastı iki ülke ilişkileri çerçevesinde değerlendirdi. Sputnik News, Today’s Russia gibi çok sayıda Rus yayın organı, suikastin Türk Rus ilişkilerini hedef aldığını belirtti. Saldırganın tüm bağlantılarının ortaya çıkartılmasını istedi.





ulusalkanal.com.tr