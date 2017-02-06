Romanya'da hükümet karşıtı protestolar durmuyor. Meclise gelen af yasa tasarısı ile yolsuzluk yapanların aklanacağı gerekçesiyle başlayan eylemlere karşı hükümet geri adım attı. Ancak eylemler bitmedi. Göstericiler Başbakan Sorin Grindeanu'nun istifasını istiyor.

Romanya'da, af ve ceza kanununda değişiklik öngören acil hükümet kararnamelerine tepkiler durmuyor. Hükümet karşıtı protestolar bugün de devam ederken 200 bini aşkın kişi hükümet binası önünde toplanarak hükümetin istifasını istedi.Hükümetin tepkiler üzerine kararnameleri geri çekmesine rağmen, "Size inanmıyoruz", "Haydut hükümet", "Hükümet istifa", "Temiz hükümet istiyoruz", "Romanya yolsuzluğa karşı" ve "Birlikteyiz" gibi sloganların bulunduğu pankartlar ve ABD, AB ve NATO bayraklarının da kullanıldığı protestolar devam ediyor.Başbakan Sorin Grindeanu ise medyaya yaptığı açıklamada seçmenlerin oyuyla yönetime geldiklerini ve hükümet programını uygulamak için seçmenin güvenine sahip olduklarını belirtti. Grindeanu istifasının gerekli olmadığını ve istifa etmeyeceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in de desteklediği protestocular, beş yıldan az cezası kalan hükümlülerin affedilmesini öngören söz konusu değişikliklerin ülkede yolsuzluğu daha da artıracağını savunuyor.Romanya'daki af tasarısı protestoları, 1989 yılında yapılan Çavuşesku karşıtı gösterilerden sonra Romanya'daki en geniş katılımlı protestolar olarak nitelendiriliyor.