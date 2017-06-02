Ülkenin en iyi korunan diplomatik merkezinde patlayan bombanın 82 kişiyi öldürmesine isyan eden kalabalık, Afganistan lideri Eşref Gani'nin istifa etmesini istiyor. Başkanlık Sarayı'na yürüyen protestoculara polisin ateş açması sonucu en az altı can kaybı var. Saatlerce süren çatışmada 10 gösterici de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'i kana bulayan bombalı saldırının ardından yüzlerce kişinin sokağa döküldüğü gösteri, ölümle bitti.



82 can kaybına ve 460 kişinin yaralanmasına isyan eden öfkeli kalabalık, ellerinde kurbanların fotoğraflarıyla başkanlık sarayına yürümek istedi.



Devlet Başkanı Eşref Gani'nin istifasını isteyen göstericileri polis ateş açarak durdurdu. Polis biber gazı ve tazyikli su kullandı, göstericiler taşla karşılık verdi. Saatlerce süren çatışmada muhafızlar ve polisin açtığı ateşte en az altı gösterici öldü.



Başkanlık sarayına giden yolun polis tarafından kapatıldığını bildiren uluslararası ajanslar, 10 kişinin de yaralandığını bildiriyor.



Havaya ateş açılan yer, iki gün önce bombanın patladığı nokta.



Reuters'a konuşan göstericilerden Nilüfer Nilgün, "Uluslararası toplum yönetime baskı yapsın ve onları istifaya zorlasın. Onların ülkeyi yönetecek kapasiteleri yok" dedi.



Cezaevindeki Hakkani grubu üyelerinin idamını isteyen bir protestocu ise, "Bunu yapıncaya kadar barış yok. Suçluların cezalandırılması dışında bir yol yok" ifadesini kullandı. Hakkani grubu, saldırının arkasında olmakla suçlanan Taliban'a bağlı.



Kutsal Ramazan ayının ilk günlerinde bir su tankına yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle gerçekleşen patlama, 2001'den bu yana ülkedeki en ölümcül saldırılar arasında.



İlkbaharın gelişiyle saldırılarını artıran Taliban örgütü, halihazırda ülkenin yaklaşık yüzde 40'ını kontrol ediyor.



Afganistan'da bu yılın ilk üç ayında gerçekleşen saldırılarda 715 sivil yaşamını yitirdi./Milliyet