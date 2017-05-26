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Afganistan'da istihbarat binasına bombalı saldırı

İlçe istihbarat başkanının da aralarında bulunduğu 6 kişi öldü

Afganistan'da istihbarat binasına bombalı saldırı

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Vaşir ilçesinde, istihbarat binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, saldırıda ölenler arasında ilçe istihbarat başkanının da bulunduğunu açıkladı.

Saldırıda 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bombalı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Vaşir #helmand #Afganistan
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