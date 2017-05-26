İlçe istihbarat başkanının da aralarında bulunduğu 6 kişi öldü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Vaşir ilçesinde, istihbarat binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.



Yetkililer, saldırıda ölenler arasında ilçe istihbarat başkanının da bulunduğunu açıkladı.



Saldırıda 2 kişinin yaralandığı belirtildi.



Bombalı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.