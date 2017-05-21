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Afganistan'da karakola saldırı! 25 polis öldü

Afganistan'ın Zabul bölgesinde Taliban polis karakoluna saldırdı. İlk belirlemelere göre 25 polis saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'da karakola saldırı! 25 polis öldü

Taliban, Afganistan'ın Zabul bölgesindeki Şahcoy ilçesinde bukunan polis karakoluna ağır silahlarla saldırdı. 

Saldırıda ilk belirlemelere göre 25 polis öldü, 15 polisin yaralı olduğu belirtiliyor. Bölgede çatışmalar ise sürüyor.

Afgan yetkililer bölgeye takvie ekip gönderildiğini belirtirken , Taliban saldırı sonucu polis karakolunda kontrolü ele geçirdiklerini iddia ediyor. 

Reuters haber ajansının edindiği bilgiye göre ölü sayısı artabilir. /Milliyet

Etiketler; #Afganistan #taliban #karakol #polis #saldırı #silah #son dakika haberleri #son dakika #haberler
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