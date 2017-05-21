Afganistan'ın Zabul bölgesinde Taliban polis karakoluna saldırdı. İlk belirlemelere göre 25 polis saldırıda hayatını kaybetti.

Taliban, Afganistan'ın Zabul bölgesindeki Şahcoy ilçesinde bukunan polis karakoluna ağır silahlarla saldırdı.



Saldırıda ilk belirlemelere göre 25 polis öldü, 15 polisin yaralı olduğu belirtiliyor. Bölgede çatışmalar ise sürüyor.



Afgan yetkililer bölgeye takvie ekip gönderildiğini belirtirken , Taliban saldırı sonucu polis karakolunda kontrolü ele geçirdiklerini iddia ediyor.



Reuters haber ajansının edindiği bilgiye göre ölü sayısı artabilir. /Milliyet