Teklif sandıklardan dönecektir, bundan eminiz
Teklif sandıklardan dönecektir, bundan eminiz
Kritik görüşme 4 saat 10 dakika sürdü
Kritik görüşme 4 saat 10 dakika sürdü
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere çağrı
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere çağrı
İran kararını açıkladı
İran kararını açıkladı

Afganistan'da soğuk hava ve çığ: 45 ölü

Afganistan'da çığ altından şu ana kadar 45 cansız bedenin çıkartıldığını öğrenildi

Afganistan'da soğuk hava ve çığ: 45 ölü

 Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Nuristan vilayetinde bir köyün çığ altında kaldığı bildirildi.

Nuristan Valisi Hafız Abdul Kayyum, birkaç gündür il genelinde şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle Nuristan'ın Bargimatal ilçesine bağlı Hafasi köyünün çığ altında kaldığını söyledi.

Şimdiye kadar çığ altından 45 cansız bedenin çıkartıldığını ifade eden Kayyum, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Vali Kayyum, çığ düşmesi sonucu 11 kişinin de yaralandığını, çığ altında kalan köye ulaşım sağlanamadığını vurguladı.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken köyde 500 kişinin yaşadığı öğrenildi.

Öte yandan ülkenin Badahşan, Herat, Parvan ve Bamyan vilayetlerinde sert geçen kış koşulları nedeniyle son 2 gün içinde, çığ düşmesi ve soğuk havaya bağlı olarak 37 kişi ölmüştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #herat #Parvan #Bamyan #Badahşan #çığ #soğuk hava #kar yağışı #Afganistan
banner863
Önceki Haber
Caner Erkin'den Fenerbahçe hamlesi!
Sonraki Haber
İçişleri Bakanı Soylu: Milletimiz onlara cevap verdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.