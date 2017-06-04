Afganistan'da terör saldırıları ve şiddet olayları, son günlerde tırmanışa geçerken, son bir haftada düzenlenen 6 saldırıda 133 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Afganistan'da terör saldırıları ve şiddet olayları, son günlerde tırmanışa geçerken, son bir haftada düzenlenen 6 saldırıda 133 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.



Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde 7 gün önce düzenlenen bombalı saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti.



Aynı gün içinde ülkenin Host kentinde, Afgan Özel Kuvvetlerini taşıyan aracı hedef alan bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 18 kişi öldü.



Terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen bir polis, 6 gün önce Zabul vilayetinde 6 meslektaşını silahla vurarak öldürdü.



Başkent Kabil'de 4 gün önce, diplomatik temsilciliklerin bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesini hedef alan bombalı araçla düzenlenen saldırıda, en az 90 kişi hayatını kaybetti.



Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde de 3 gün önce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi.



Kabil'de, dün öğle saatlerinde, Afganistan Senatosu Başkan Yardımcısı Alem İzzedyar'ın oğlunun cenaze töreninde düzenlenen üç bombalı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti.



Bir hafta içinde düzenlenen 6 saldırıdan birini Taliban örgütü üstlenirken, diğer saldırıları üstlenen olmadı.



Kabil'de son yılların en büyük saldırısı



Kabil'in merkezinde Vezir Ekber Han bölgesini hedef alan, 90 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı, başkentteki son yılların en büyük saldırısı olarak kayıtlara geçti. Su tankerine yerleştirilen bomba ile düzenlenen söz konusu saldırıda 1,5 ton patlayıcının kullanıldığı açıklanmıştı.



Bir diğer kanlı saldırı da nisan ayında ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde gerçekleşmiş, 209. Şahin Kolordu Komutanlığına asker üniformalı eylemciler tarafından düzenlenen saldırıda 140 kişi ölmüştü.



Teröristlerin, mart ayında, yine Kabil'in diplomatik bölgesinde bulunan askeri hastaneyi hedef alması sonucu 38 kişi hayatını kaybetmişti.



Taliban'ın Bahar Harekatı



Taliban, 2016'da liderlerinin ABD öncülüğündeki bir hava saldırısında öldürülmesi sonrası, bu yıl, "Mansur Operasyonu" adını verdikleri saldırılarında taktik değiştireceklerini açıklamıştı.



Örgüt, nisan ayı başında da NATO güçlerine ve Afgan güvenlik görevlilerine yönelik "Mansur Operasyonu" adı verilen Bahar Harekatı'na başladıklarını duyurmuştu.



Afganistan Savunma Bakanlığı ise geçen hafta yaptığı açıklamada, Taliban'ın Bahar Harekatı'nda başarısız olduğunu ve ağır kayıp verdiğini bildirmişti.



ABD'nin, Afganistan'a yeni asker gönderme planı



ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan politikası konusunda henüz net bir açıklama yapmadı ancak Trump’ın askeri ve dış politika danışmanları, geçen aylarda Afganistan'da strateji değişikliği içeren yeni bir plan hazırladı. Buna göre Afganistan'a en az 3 bin askerin gönderilmesi öngörülüyor.



Diğer yandan ABD deniz piyadelerinden oluşan 300 kişilik birlik, nisan ayında Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetine gönderilmişti. ABD, ilk olarak 11 Eylül saldırıları sonrası askeri birlik gönderdiği Helmand vilayetinden 2014'te askerlerini çekmişti. Bölgede, Afgan güvenlik güçlerinin büyük kayıplar vermesi ve Taliban’ın etkinliğini artırması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla özel kuvvetlerine bağlı 5 bin yeni askerin Afganistan'a gönderileceği açıklanmıştı.



Afganistan’da hala 13 bin NATO askeri bulunuyor. Bunların 8 bin 400'ü ise Amerikan askeri.



Amerikan muharip askerlerinin görev süresi 2014’te resmen sonra erse de özel kuvvetler, Afgan güçlerine destek vermeye devam ediyor.