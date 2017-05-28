Afganistan'ın Parvan vilayetinin Salang ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Salang Kaymakamı Muhammad Sabir Ahmadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolcuları taşıyan minibüsün, Salang'ın Dere Orti bölgesinde dereye uçtuğunu belirtti.



Kazada aynı aileden 14 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ahmadi, bir kişinin de yaralandığını söyledi.



Ahmadi, ölenlerin arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu kaydetti.



Kazaya, aşırı hız ve dikkatsizliğin neden olduğu öğrenildi.