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Afganistan'daki çığ

Nuristan vilayetine bağlı köydeki çığ felaketinde ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

Afganistan'daki çığ

Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Nuristan vilayetine bağlı bir köyün üzerine çığ düşmesi sonucu ölenlerin sayısının 65'e yükseldiği bildirildi.

Nuristan Valisi Hafız Abdul Kayyum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çığ altında kalan Hafasi köyünde arama kurtarma çalışmalarının halen sürdüğünü söyledi.

Çığ altından şimdiye kadar 65 kişinin cesedinin çıkartıldığını ifade eden Kayyum, yaralı sayısının 27'ye yükseldiğini söyledi.

Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı köyde can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan Devlet Başkanı Eşref Gani de felaketin yaşandığı bölgeyi yakından görmek içi Nuristan vilayetine gitti.

Karadan ulaşımın sağlanamadığı köydeki yaralılar askeri helikopterle başka illerdeki hastanelere kaldırıldı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Afganistandaki çığ
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