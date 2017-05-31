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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vazir Akbar Han bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 54 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vazir Akbar Han bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 54 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. 

Afganistan Sağlık Bakanlığı, AA muhabirine yaptığı açıklamada; Kabil'deki bombalı saldırıda ölü sayısının 54'e yükseldiğini açıkladı.​

Kavusi, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi. 

Saldırı su tankerine yerleştirilen bombayla yapıldı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nacib Daniş da saldırının bölgedeki bir su tankerine yerleştirilen bombayla düzenlendiğini kaydetti. 

Başkentin her yerinden hissedilen patlamada, Vazir Akbar Han'daki binaların çoğunun camları kırıldı. 

Patlama nedeniyle civardaki birçok araç da yandı. Bölgeden hala dumanlar yükseliyor. 

Polis, patlama yerini kordona aldı ve bölgeye giden yollar trafiğe kapatıldı. 

Bölgede Alman Büyükelçiliği ve istihbarat servisi binaları yer alıyor. Türk Büyükelçiliği de saldırının düzenlendiği yerin yakınında bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afganistan #kabil #bombalı saldırı
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