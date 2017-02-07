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Afganistan'ın başkentinde intihar saldırısı

Gelen son dakika haberine göre, Kabil polisi bir patlamanın duyulduğunu doğruladı ve bunun tam yerini belirlemek için çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. 

Afganistan'ın başkentinde intihar saldırısı

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinde bomba bulunan saldırganın, mesai saati sona erdiği için binadan çıkmakta olan mahkeme çalışanlarını hedef aldığını belirtti.

Anayasa Mahkemesi otoparkında düzenlenen saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Daniş, 10 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Etiketler; #Afganistan #kabil
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