Saat 10.45 itibarıyla...
Saat 10.45 itibarıyla...
Astana'da ateşkes için üçlü mekanizma görüşmeleri başladı
Astana'da ateşkes için üçlü mekanizma görüşmeleri başladı
İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı
İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı
Meteorolojiden önemli uyarı
Meteorolojiden önemli uyarı

Afganistan-Pakistan sınırında çığ faciası: 59 ölü

Pazar günü yaşanan ağır kar yağışı tarafından tetiklenen çığ, Afganistan ve Pakistan sınırında en az 59 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Afganistan-Pakistan sınırında çığ faciası: 59 ölü

Yaşanan çığ faciası, Afganistan başkenti Kabul’un 150 km kuzeydoğusundaki Barg-e Mahal bölgesinde 45 can aldı, 11 kişiyi ise yaraladı. Nuristan Valisi Hafız Abdul Qayum, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Sınırın diğer tarafında ise, Pakistan’ın kuzeybatısında bulunan Sher Shal köyünde beş ev çığ altında kaldı, 14 kişi hayatını kaybetti.

Khyber Pakhtunkhwa bölgesinin afet yönetim birimi yetkilisi Sheena Ayub Khan, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif, Ulusal Afet Yönetim Merkezinin (NDMA), yaralıların tıbbi yardım, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayacağını bildirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Afganistan-Pakistan
banner863
Önceki Haber
En iyi golü Cenk Tosun attı
Sonraki Haber
Mehmet Bedri Gültekin yazdı: Türkiye 'Hayır'a koşuyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.