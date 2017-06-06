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Afganistan'da bombalı saldırı

Herat'ta bir cami ve polis karakolu arasında infilak eden bomba çok sayıda can kaybına yol açtı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'ın batısındaki Herat eyaletinde gerçekleşen patlamada çok sayıda insan yaşamını yitirdi.

Yerel medya, bir cami ve polis karakolunun yanında patlayan bombanın en az dört kişiyi öldürdüğünü aktardı. Çok sayıda yaralı hastaneye taşınırken, can kaybının artmasından ciddi şekilde endişe ediliyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, cami yanından bir Duman kütlesinin gökyüzüne yükseldiği yer aldı.

Afganistan'da geçen hafta Kabil kana bulanmış, başkentin en iyi korunan diplomatik merkezinde patlatılan bomba 150 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Bir su tankına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesiyle 400'den fazla insan da yaralanmıştı./Milliyet

Etiketler; #Afganistan #kabil #patlama #herat #intihar saldırısı #saldırı #terör #bomba #son dakika #son dakika haberleri #haberler #duman
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