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Akdeniz'de göçmen geçişleri

İtalyan sahil güvenlik ekiplerince Akdeniz'de bir günde 2 bin 300 göçmen kurtarıldı

Akdeniz'de göçmen geçişleri

 İtalyan sahil güvenlik ekiplerince Akdeniz'i geçmeye çalışan 2 bin 300 göçmenin denizden kurtarıldığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, gün içinde sahil güvenliğin yönlendirmesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ait gemilerin katılımıyla icra edilen 18 ayrı operasyonda 2 bin 300 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamada, operasyonlar sırasında 2 göçmenin de cesedine ulaşıldığı kaydedildi.
Öte yandan, Sicilya'nın Taormina tatil beldesinde yarın başlayacak endüstrileşmiş 7 ülkenin oluşturduğu G7 Zirvesi nedeniyle Akdeniz'de kurtarılan göçmenler, bu ada yerine anakaraya taşınmaya başlandı.
Bu kapsamda yarın Salerno limanına önceki günlerde kurtarılan bin kadar göçmenin ulaşması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #İtalya Sahil Güvenlik #göçmenler #Akdenizde göçmen geçişleri #italya #akdeniz
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