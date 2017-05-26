İtalyan sahil güvenlik ekiplerince Akdeniz'i geçmeye çalışan 2 bin 300 göçmenin denizden kurtarıldığı bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, gün içinde sahil güvenliğin yönlendirmesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ait gemilerin katılımıyla icra edilen 18 ayrı operasyonda 2 bin 300 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Açıklamada, operasyonlar sırasında 2 göçmenin de cesedine ulaşıldığı kaydedildi.
Öte yandan, Sicilya'nın Taormina tatil beldesinde yarın başlayacak endüstrileşmiş 7 ülkenin oluşturduğu G7 Zirvesi nedeniyle Akdeniz'de kurtarılan göçmenler, bu ada yerine anakaraya taşınmaya başlandı.
Bu kapsamda yarın Salerno limanına önceki günlerde kurtarılan bin kadar göçmenin ulaşması bekleniyor.
İtalyan sahil güvenlik ekiplerince Akdeniz'de bir günde 2 bin 300 göçmen kurtarıldı
İtalyan sahil güvenlik ekiplerince Akdeniz'i geçmeye çalışan 2 bin 300 göçmenin denizden kurtarıldığı bildirildi.