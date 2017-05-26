İtalyan sahil güvenlik ekiplerince Akdeniz'de bir günde 2 bin 300 göçmen kurtarıldı

İtalyan sahil güvenlik ekiplerince Akdeniz'i geçmeye çalışan 2 bin 300 göçmenin denizden kurtarıldığı bildirildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, gün içinde sahil güvenliğin yönlendirmesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ait gemilerin katılımıyla icra edilen 18 ayrı operasyonda 2 bin 300 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.



Açıklamada, operasyonlar sırasında 2 göçmenin de cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Sicilya'nın Taormina tatil beldesinde yarın başlayacak endüstrileşmiş 7 ülkenin oluşturduğu G7 Zirvesi nedeniyle Akdeniz'de kurtarılan göçmenler, bu ada yerine anakaraya taşınmaya başlandı.

Bu kapsamda yarın Salerno limanına önceki günlerde kurtarılan bin kadar göçmenin ulaşması bekleniyor.