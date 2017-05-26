Uluslararası Göç Örgütü dün Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan ahşap bir teknenin alabora olması sonucu 34 kişinin öldüğünü, teknedeki yüzlerce kişinin akıbetinin de bilinmediğini duyurdu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan ahşap bir teknenin alabora olması sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiğini, teknedeki yüzlerce kişinin akıbetinin de bilinmediğini duyurdu.



IOM Sözcüsü Joel Millman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz'de dün 500'den fazla sığınmacıyı taşıyan ahşap bir teknenin alabora olduğunu belirtti.



Olayın meydana gelmesinden bir gün sonra batıktan 34 cesedin çıkartıldığını ifade eden Millman, "Teknede bulunan yüzlerce sığınmacının akıbetini bilmiyoruz. Umuyoruz ki, çevreden geçen gemiler tarafından kurtarılmışlardır. Fakat şu ana kadar bu konuda herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Endişeliyiz." diye konuştu.



"Sığınmacıların büyük bir çoğunluğu Libya'dan geliyordu"



Millman, dün Akdeniz açıklarında farklı bölgelerde 2 bin, salı günü de 4 bin 129 sığınmacının kurtarıldığını belirterek, böylelikle bir haftada 6 binden fazla sığınmacının kurtarılarak hayata tutunduğunu ifade etti.



Ayrıca yıl başından 24 Mayıs tarihine kadar Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan sığınmacı sayısının 60 bin 521 olduğuna, toplamda bin 530 sığınmacının yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Millman, bu sayıya dün meydana gelen faciada kaybolan sığınmacıların dahil olmadığını söyledi.



Sığınmacıların büyük bir bölümünün Libya üzerinden geldiğini anlatan Millman, çoğunluğunu başta Nijeryalılar olmak üzere Batı Afrikalıların oluşturduğunu aktardı.



Yıl başından bu yana İtalya'ya ayak basan sığınmacı sayısının 50 bini geçtiği bilgisini paylaşan Millman, geçen yıl aynı dönemde bu rakamın 36 bin civarında olduğunu kaydetti.