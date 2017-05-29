Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Akdeniz'deki deniz yaşamının korunması için birtakım uygulamalar konusunda anlaştı

Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Akdeniz'deki deniz yaşamının korunması için birtakım uygulamalar konusunda anlaştığı bildirildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Mısır Çevre Bakanı Halid Fehmi, Yunanistanlı mevkidaşı Socrates Famellos, GKRY Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Nikos Kuyalis, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Mısır Çevre Bakanı Fehmi, üç ülkenin ekonomisinin, Akdeniz'deki deniz yaşamının sağlığına dayandığını ifade ederek, aşırı avlanma ve sızıntı yağların oluşturduğu kirlilik gibi karşılaşılan bazı zorluk ve baskıların gözlemlendiğini söyledi.

Akdeniz'in kaynaklarından yararlanmanın ve bu faydanın üç ülke arasındaki paylaşımının önemine dikkati çeken Fehmi, bunlar arasında deniz hayatını ve denizdeki diğer doğal kaynakları etkilemeden doğalgaz çıkarılması projelerinin yer aldığını kaydetti. Fehmi, toplantıda, Akdeniz'deki deniz yaşamının korunması çerçevesinde birtakım hızlı uygulamalar konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Fehmi, Yunan ve Rum Yönetimi'nden farklı çevre meseleleriyle ilgilenen uzmanların dün Mısırlı meslektaşları ile bir araya geldiğini vurgulayarak, üç ülke liderinin geçen ekim ayında Kahire'deki toplantısını hatırlattı.

Mısırlı Çevre Bakanı, söz konusu toplantıda, hava ve su kirliliğiyle mücadele, çevresel etkileri değerlendirme, çevre bilinci, kapasitenin geliştirilmesi gibi 13 alanda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Üç bakanın, gelecek haziran ayında, atık yönetiminin idaresi meselesini ele almak üzere Yunanistan, eylülde ise katı atıkların idaresini görüşmek üzere GKRY'nde iş adamlarının katılacağı bir bakanlar toplantısı düzenlenmesi hususunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Mısır, GKRY ve Yunanistan arasında enerji, doğalgaz sondajı ve terörle mücadele alanlarında daha önce 4 zirve yapılmıştı.