Alaska'nın güneybatısındaki Bogoslof Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yanardağ, 10 kilometre yüksekliğe kül püskürtüyor. Yanardağın püskürttüğü kül, özellikle Kuzey Amerika ve Asya arasında sefer yapan uçakların motorlarına büyük hasar veriyor.

Alaska'nın güneybatısındaki Bogoslof Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.



Alaska Yanardağ Gözlemevi yetkilileri, Bogoslof Adası'ndaki yanardağın 10 kilometre yükseğe kadar kül ve gaz püskürttüğünü açıkladı.



Yaklaşık 6 aydır faaliyette olan yanardağdaki patlamanın, 55 dakika sürdüğü belirtildi.



Patlamanın ardından Havacılık Uyarı Kodu, en üst düzey olan kırmızıya yükseltildi.



Yanardağın püskürttüğü kül, özellikle Kuzey Amerika ve Asya arasında sefer yapan uçakların motorlarına büyük hasar veriyor.

